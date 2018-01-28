خالد العنزي: المادة 77 تسبب في فقدان العمال وظائفهم
طالب خالد العنزي، الباحث في الشأن الحكومي، مجلس الشورى بتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال، مؤكداً أنها تسببت في فقدان العمال وظائفهم، نتيجة للفصل التعسفي.
وأوضح ” العنزي ” ، أن التشريع الجديد يجب أن يشترك فيه جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم ” العامل، صاحب العمل، غرفة التجارة والنصاعة، السلطتين التشريعية والرقابية “.
واقترح ” العنزي ” ، أن تكون لائحة التنفيذ الجديدة تنظم عملية فصل الموظفين، بالإضافة إلى تشرف عليها جهة رقابية لتحقيق العدالة.
وأكد على ضرورة تطبيق 4 نقاط لتحسين القرار، وهي: مراجعة نسبة السَّعْوَدة، وتعزيز مفهوم التدريب والتأهيل للكادر السعودي، وتفعيل الدور الرقابي لتطبيق القانون، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في إبداء المقترحات.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7695 ] نشر منذ 2 ساعتين
. قــــــــــــــــــــــــواهــم الله .👍👍.