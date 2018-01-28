قبل موقعة الثلاثاء.. الأهلي يستعد بتقرير مفصلا عن الشباب

نواف السالم(صدى):

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي الأوكراني سيرغي ريبروف، استعدادًا كبيرًا، واهتمامًا بمباراة فريقه القادمة أمام الشباب في إطار بطولة الدوري، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وكشفت مصادر عن إعداد الجهاز المعاون لريبروف، تقريرا فنيا مفصلا عن فريق الشباب؛ لمتابعتهم خلال آخر مباراتين أمام الاتفاق في الدوري وأمام الخليج في مسابقة كأس الملك؛ على أن يتم عرضه على اللاعبين من خلال المحاضرة النظرية، مساء الأحد.

ومن المقرر أن يتحدد اليوم، النهج الفني الذي سيسير عليه الفريق بجانب القائمة الأساسية الـ الأهلي خلال اللقاء.