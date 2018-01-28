” العصيمي ” : الإجهاض خوفا من تشوهات الجنين يفتح باب شر

عادل الحربي (صدى):

شدد الدكتور صالح العصيمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والمشرف العام على موقع الاسلام النقي، أن السماح بالإجهاض خوفاً مِن التشوهات؛ يفتح باب شر كبير، حيث جاء ذلك ردًا على طبيبة استشارية كشفت حقائق هذا الموضوع في مستشفيات المملكة.

وأوضح ” العصيمي ” خلال مكالمة هاتفية له، ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع أمس على ” روتانا خليجية ” ، حرمة وخطورة الإجهاض شرعياً وطبياً، قائلاً : ” للشرع أحكامه، ويُفترض ألا يخرج الطب عن أحكام الشرع ” ، مشيرًا إلى أن هناك فوائد ظاهرة لبقاء الجنين المشوه، وأخرى غير ظاهرة، ولعله إن وُلد وتوفاه الله صار شفيعاً لوالديه في الجنة.

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة شريفة الغامدي؛ استشارية طب وجراحة النساء في الحرس الوطني، أن ضوابط الإجهاض موجودة في اللائحة منذ فترة طويلة، الذي يختلف هو طريقة التنفيذ في بعض المراكز الصحية”، مشيرة إلى أن “‏أكبر سبب لاستحقاق الإجهاض هو تهديد الحمل لحياة الأم، وتشوّهات الأجنة صعبة العلاج.

يُذكر أن وزارة الصحة قد سجلت 51 ألف حالة إجهاض خلال عام 2014، وبحسب تقرير البرنامج ‫فإن الأسباب في أكثر الحالات غير معلومة ومجهولة.