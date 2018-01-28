” التخصصات الصحية ” تفتتح مشروعا لدعم رعاية المتدربين

نايف السالم(صدى):

قال الأمين العام للهيئة العامة للتخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن سعده عبده، أن مشروع دعم رعاية المتدربين وتفعيل تمثيلهم في اللجان المحلية، سيكون اللبنة الأولى لإشراك المتدربين في العملية التدريبية، وذلك خلال كلمة ألقاها في فرع الهيئة بمحافظة جدة.

وأكد ” بن سعده ” على أن إشراك المتدرب في العملية التدريبية يعتبر حجر الزاوية في هذه العملية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الاستراتيجية لـ ” الهيئة ” الهادفة إلى حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.