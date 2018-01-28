الأهلي التجاري يرجح وصول عجز الميزانية إلى 180 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

خالف البنك الأهلي التجاري، توقعات وزارة المالية بخفض عجز الميزانية إلى 195 مليار ريال، متوقعاً ان يصل العجز إلى 180 مليار ريال فقط خلال العام الجاري.

وأعلن البنك الأهلي التجاري، عن توقعاته بشأن العائات والإنفاق الحقيقي، حيث ستتساوى كلاهم عند 987 مليار ريال، خلال هذا العام، مضيفاً أن متوسط صادرات النفط سيقترب من 10.1 مليون وسيصل سعر النفط إلى 71.4 دولار.

وأشار البنك، أن جهود بمك صمدوق الاستثمارات العامة في مجالات الصناعات العسكرية والسياحة والترفيه، ستتطور بشكل كبير لتوفير إيرادات أكثر خلال العام الجاري.