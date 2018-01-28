كونتي يترقب إقالته من تدريب تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن المدرب الإيطالي لنادي تشيلسي أنطونيو كونتي، بات مدركًا لإمكانية إقالته من تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال ” كونتي ” فيما يتعلق بإقالته، إنه يعلم جيدًا تاريخ النادي، موضحًا أنهم أقالوا 10 مدربين خلال الـ 14 سنة الأخيرة.

وتابع ” كونتي ” : ” لقد ألقيت نظرة على تاريخ النادي، وأدركت أن المدربين السابقين واجهوا الموقف نفسه، ولا أرى اختلافا بيني وبينهم “.

يجدر الإشارة إلى أن كونتي يواجه الكثير من الضغوطات في قلعة تشيلسي خلال الأيام الأخيرة، ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة.