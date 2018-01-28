مطالبات داخل ” الشورى ” بربط ديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، أن مجلس الشورى سيناقش تقرير ديوان المراقبة العامة، ومن ثم التصويت عليه، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت المصادر، أن هناك مطالبات داخل المجلس بربط ديوان المراقبة العامة تنظيمياً بالملك بشكل مباشر كما هو الحال في مجلس الشورى وديوان المظالم، وكذلك وضع ميزانية خاصة.

وطالبت لجنة الهيئات الرقابية، بأن يتم وضع ميزانية خاصة به، متسائلة عن كيفية قيام الديوان بالرقابة على وزارة المالية وفي ذات الوقت تتولى الوزارة مناقشة ميزانيته والنظر فيها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقوض استقلال الديوان.