الإطاحة بـ130 مخالفا بحلقة أغنام في جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها نفذَّت حملة أمنية على حلقة الأغنام المركزية بالمحافظة، مشيرة إلى ضبط 130 مخالفاً من سماسرة الأغنام والأعلاف.

وقالت الشرطة، إنه تم ضبط المخالفين أثناء قيامهم ببيع وشراء في الحلقة، لافتة إلى أنه تم إحالتهم إلى إدارة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة؛ للتحقيق معهم.

ووجهت شرطة جدة، تحذيراً للمواطنين والمقيمين من إيواء أو إسكان أو تشغيل أي مخالف للأنظمة والتعليمات.

يذكر أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة كافة القطاعات المعنية، حيث تم رصد وتطويق المواقع، ونقاط تفتيش في الطرق أثناء الخروج من الحلقة، ومسح بري لمحيطها.