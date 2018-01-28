” السومة ” يصل إلى جدة قريبا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب مهاجم الأهلي عمرالسومة، من العودة إلى جدة خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت المصادر إلى استكمال ” السومة ” لبرنامجه العلاجي عقب الوصول إلى جدة، في مقر النادي وتحت إشراف طبيب لافريق.

يجدر الإشارة إلى أن مهاجم الأهلي قد انهى بالفعل المرحلة العلاجية الأولى في مدينة ميونيخ الألمانية تحت إشراف ومتابعة الجراح الألماني كريستيان كيناست.

وأجرى ” السومة ” في ديسمبر الماضي عملية في كاحله إثر تعرضه للإصابة؛ ونفذ برنامجا علاجيا مكثفا في ميونيخ على فترتين بطريقة احترافية طوال الأيام الماضية.