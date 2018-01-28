91 وظيفة بند التشغيل في مستشفيات القوات المسلحة الطائف
أعلنت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف عن توفر فرص وظيفية وفق التالي:
اطباء استشاريين جميع التخصصات
طبيب نائب اول جميع التخصصات
طبيب عام / طوارئ
اخصائي / اخصائية بصريات
صيدلي
اخصائية علاج طبيعي
اخصائي اول علاج طبيعي
اخصائية علاج وظيفي
اخصائي تثقيف صحي
اخصائية علم نفس
اخصائي احصثاء
مديرة معهد التمريض
مساعدة طبيب اسنان
فني تركيب كروم وجسور اسنان
فنية خدمات طبية طارئة
فني تعقيم وتموين
مامور مستودع التموين والتعقيم
فني تمديدات صحية / سباكة
تقنية تجميل غير طبي
مهندس مدني
طباخ حمية
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