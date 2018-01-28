مستنقعات مائية تلحق الضرر بأهالى حي ” المساعد ” في جدة

نايف السالم(صدى):

كشف أهالي حي المساعد ” قويزة ” ، عن تعرضهم للضرر جراء وجود مياه جوفية متسربة من باطن الأرض تلحق الأذى بمنازلهم و الشوارع التي يقطنون بها.

وأكدت مصادر أن هذه المياه شكلت مستنقعات لمياه محتجزة بين طريق القطار ومخطط الراية.

يُذكر أن حي المساعد ” قويزة ” يقع شرق خط الحرمين بمحافظة جدة، وتقدم سكان الحي بعدة شكاوى لشركة المياه وأمانة محافظة جدة منذ ثلاث سنوات ولكن دون جدوى.