مستنقعات مائية تلحق الضرر بأهالى حي ” المساعد ” في جدة
كشف أهالي حي المساعد ” قويزة ” ، عن تعرضهم للضرر جراء وجود مياه جوفية متسربة من باطن الأرض تلحق الأذى بمنازلهم و الشوارع التي يقطنون بها.
وأكدت مصادر أن هذه المياه شكلت مستنقعات لمياه محتجزة بين طريق القطار ومخطط الراية.
يُذكر أن حي المساعد ” قويزة ” يقع شرق خط الحرمين بمحافظة جدة، وتقدم سكان الحي بعدة شكاوى لشركة المياه وأمانة محافظة جدة منذ ثلاث سنوات ولكن دون جدوى.
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