بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل صغير سقط شقيقه أمامه
سقط أحد الأطفال من أعلى الأريكة أثناء لهوه مع شقيقه الصغير الذي انتابته نوبة ضحك هستيرية لسقوط شقيقه على الأرض بقوة.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلين وهما يلعبان مع بعضهما على الأريكة وفجأة عندما حاول أحدهم النزول سقط بقوة على الأرض مما تسبب في دخول شقيقه الرضيع في نوبة ضحك هستيرية.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 42 دقيقة
آهـ فديتكم والله
اكيد ردة فعل عفوية
طفل سقط عنه التكليف
قلوب بيضاء لا تعرف معنى الحقد والكراهية
احباب الله ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2284 ] نشر منذ 21 دقيقة
سبحان الله
الأطفال يفهمون حتى ولو كانوا صفار وخصوصا الاذكياء منهم-بس مع صفر السن لايستطيعون التعبير-اما يضحك او يصرخ-