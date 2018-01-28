بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل صغير سقط شقيقه أمامه

متابعات(صدى):

سقط أحد الأطفال من أعلى الأريكة أثناء لهوه مع شقيقه الصغير الذي انتابته نوبة ضحك هستيرية لسقوط شقيقه على الأرض بقوة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلين وهما يلعبان مع بعضهما على الأريكة وفجأة عندما حاول أحدهم النزول سقط بقوة على الأرض مما تسبب في دخول شقيقه الرضيع في نوبة ضحك هستيرية.