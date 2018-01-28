بدر السعيد: الاتحاد يتميز على النصر والأهلي بالتركيز على بطولة كأس الملك

نواف السالم(صدى):

قال الكاتب الرياضي بدر السعيد إن نادي الاتحاد يتميز على فريقي النصر والأهلي بالتركيز على بطولة كأس الملك دون التفكير بالدوري كما أنهم تربوا على المنصات.

وأضاف السعيد خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن اللاعب محمد الدعيع كان يمكن أن يحترف خارجيا في أي دوري، مؤكدا أنه يتمنى أن لا يكون احتراف اللاعبين السعوديين خارجيا هو للاستعداد لكأس العالم فقط والأهم أن يتم التسويق لهم ليستمر هذا المشروع.

وأكد أن الفترة الشتوية دائما تكون مهمة للأندية التي تكون قريبة من المنافسة لكن هذه السنة مختلفة الكل دخل السوق.