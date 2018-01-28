” تشابه الأسماء ” يتسبب في احتجاز شاب سعودي بالإمارات
تعرض مواطن أثناء خروجه من دولة الإمارات عائداً إلى المملكة بعد إجازة قضاها مع عائلته، موضحاً أن السلطات الإماراتية اشتبهت في اسم ابنه واحتجزته لديها على أنه شخص مطلوب لديهم في قضية حقوقية.
وقال ولي أمر الشاب ويدعى ” معن الصانع “، أن ابنه سافر إلى الإمارات بسيارته عبر منفذ الغويفات، وعند عودته تم استيقافه، لتشابه اسمه الأول واسمه الأخير مع مواطن سعودي مطلوب، مشيراً إلى أن عمر ابنه 21 سنة، وعمر الشخص الآخر فوق 50 سنة.
وأكد أن السلطات الإماراتية رأت أن تحتجز ابنه وتجري معه تحقيقات استمرت يومين، وتطالبه بسداد مديونيات، حتى تطلق سراحه، مبيناً أن ابنه اتصل عليه، فاضطر إلى التوجه إلى دبي للوقوف بجانبه، ومحاولة إفهام السلطات أن ابنه ليس الشخص المطلوب، وأن الفوارق بين الشخصين كثيرة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم الفوارق كبيرة جدا ومنها تاريخ الميلاد / مكان الميلاد / أسم الام / مكان الاقامة / الوظيفة !!!! تلك لايمكن ان تتشابة الا نادرا جدا
كيف يحتجز شخص لمدة يومين على أساس الاسم فقط ؟؟؟
يجب طلب تعويض مادى من شرطة دبى لتلك المهتنة الكبرى فى حق الشخص المحتجز بدون سبب .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8154 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه ما قدرو يفرقو بين الشخصين