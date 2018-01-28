” تشابه الأسماء ” يتسبب في احتجاز شاب سعودي بالإمارات

عادل الحربي(صدى):

تعرض مواطن أثناء خروجه من دولة الإمارات عائداً إلى المملكة بعد إجازة قضاها مع عائلته، موضحاً أن السلطات الإماراتية اشتبهت في اسم ابنه واحتجزته لديها على أنه شخص مطلوب لديهم في قضية حقوقية.

وقال ولي أمر الشاب ويدعى ” معن الصانع “، أن ابنه سافر إلى الإمارات بسيارته عبر منفذ الغويفات، وعند عودته تم استيقافه، لتشابه اسمه الأول واسمه الأخير مع مواطن سعودي مطلوب، مشيراً إلى أن عمر ابنه 21 سنة، وعمر الشخص الآخر فوق 50 سنة.

وأكد أن السلطات الإماراتية رأت أن تحتجز ابنه وتجري معه تحقيقات استمرت يومين، وتطالبه بسداد مديونيات، حتى تطلق سراحه، مبيناً أن ابنه اتصل عليه، فاضطر إلى التوجه إلى دبي للوقوف بجانبه، ومحاولة إفهام السلطات أن ابنه ليس الشخص المطلوب، وأن الفوارق بين الشخصين كثيرة.