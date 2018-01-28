حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، أن تستمر الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وشرق وغرب المملكة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن السماء ستبقى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب المملكة وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من القريات وطريف.