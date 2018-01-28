وليد الفراج: ماجد عبدالله وسامي الجابر أسطورة في تاريخ الكرة

ماجد محمد(صدى):

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن ماجد عبدالله هو أسطورة في تاريخ كرة القدم لكنه لم ينجح إداريا وتدريبيا كما أن سامي الجابر أيضا أسطورة بكرة القدم لكنه لا ينفع مدرب، وهما حصلا على فرصهم كاملة لكن لم ينجحوا.

وأضاف الفراج، خلال برنامجه “أكشن يا دوري” أن اللاعب حسن معاذ يتم بيعه للفيحاء ثم يتعاقد معه الشباب بالإعارة.

وليد الفراج، سامي الجابر، أسطورة