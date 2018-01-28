وليد الفراج: ماجد عبدالله وسامي الجابر أسطورة في تاريخ الكرة
قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن ماجد عبدالله هو أسطورة في تاريخ كرة القدم لكنه لم ينجح إداريا وتدريبيا كما أن سامي الجابر أيضا أسطورة بكرة القدم لكنه لا ينفع مدرب، وهما حصلا على فرصهم كاملة لكن لم ينجحوا.
وأضاف الفراج، خلال برنامجه “أكشن يا دوري” أن اللاعب حسن معاذ يتم بيعه للفيحاء ثم يتعاقد معه الشباب بالإعارة.
وليد الفراج، سامي الجابر، أسطورة
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 3 ساعات
يالهراج بالله ماتخجل وتستحي إنك تقارن الاسطوره ماجد عبدالله بسامي الجابر!!!!!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8154 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماجد عبدالله لن ياتي مثله اسطورة في الملاعب السعودية ابدا
اما سامي فهو لاعب خدمه الاعلام ونفخه وصدق نفسه