رئيس الاتحاد: رئيس هيئة الرياضة دعم النادي بأكثر من 34 مليون ريال

ماجد محمد(صدى):

يوجد قضايا منذ عام 2012 مع اللاعبين لم يتمكن نادي الاتحاد من حلها حتى الآن ، كما بدأ بعض اللاعبين التفاوض للتجديد.

قال حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد ، إنه شرف له أن يقف على هرم رئاسة الاتحاد رابع أندية العالم ونهاية الموسم بإذن الله.

وأضاف الصنيع خلال مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري” أن هناك قضايا منذ عام 2012 لم تحل لكن رئيس الهيئة دعم النادي بأكثر من 34 مليون ريال، مؤكدا أن بعض اللاعبين بدأ التفاوض معهم للتجديد وسينتهي اليومين المقبلين.

وتابع الصنيع أنه من الممكن أن يجدد لكن لا يستطيع التوقيع مع أي لاعب خارج النادي، وأن وجود رئيس هيئة الرياضة أنقذ الاتحاد من أمور كثيرة جدا وكان هناك قضايا من الممكن أن تضر مسيرة نادي الاتحاد.

وأوضح أن بعض الجماهير يطلبون التعاقد الآن ويتم تسجليهم الفترة المقبلة لكننا لا يستطيع التوقيع ولا توثيق العقد ولا طلب بطاقة دولية، مركدا أن عقد الرعاية بدعم رئيس هيئة الرياضة وسيكون عقد يليق بالاتحاد ولن يكون أقل من الموجود في السوق بل أكثر بكثير.