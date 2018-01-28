محلل رياضي: الأهلي بعد الصفقات الأخيرة يستطيع تحقيق الكأس والدوري معا

نواف السالم(صدى):

قال المحلل الرياضي فهد بارباع إن النادي الأهلي بعد الصفقات الأخيرة يستطيع تحقيق الثنائية “كأس ودوري” لكن يجب شكر رئيس هيئة الرياضة على المبالغ التي تم دفعها للنادي الأهلاوي والتي ساعدت بالصفقات الأخيرة.

وأضاف بارباع خلال برنامج ” أكشن يا دوري ” أن تأسيس البنية التحتية في الأهلي يختلف عن كل الأندية وصفقات النادي الأهلاوي ليست مرتفعة، والسياسة في الأهلي هي بتوفير كل رغبات المدرب ثم يتم تقييمه.