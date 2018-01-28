نتنياهو ينتقد تشريعا يحظر الإشارة لدور بولندا فى محرقة النازى

تل أبيب(صدى):

دعت إسرائيل، السبت بولندا إلى تعديل تشريع أقره أعضاء البرلمان الأسبوع الماضى، سيجرم تحميل بولندا أى مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية على أراضيها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه أمر سفير بلاده بلقاء رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، للتعبير عن الاعتراض على القانون الذى سيجعل استخدام عبارات مثل “معسكرات القتل البولندية” جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.