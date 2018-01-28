وفاة اللواء خلف المطيري أحد أقدم جراحي المخ والأعصاب في المملكة

عادل الحربي (صدى):

توفي أمس السبت، اللواء الطبيب خلف بن ردن المطيري، المدير السابق بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الوسطى، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقدم عدد من أصدقاء وزملاء الراحل تعازيهم إلى أسرته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معددين صفاته ومهارته العالية في مجال جراحة المخ والأعصاب.

ويعد الطبيب المطيري من أقدم جراحي المخ والأعصاب بالمملكة، وأول رئيس للاتحاد العربي لجراحة المخ والأعصاب، كما حصل على عدد كبير من الأوسمة والجوائز العربية والعالمية في هذا المجال.