الكلية التقنية للبنات بمكة تشارك في “ربيع كافل” بمبادرة للترفيه عن الأطفال

نايف السالم(صدى):

انطلقت مبادرة بمشاركة 4 مدربات من الكلية التقنية مساء الخميس الماضي لعمل عدة فعاليات للتعريف بالكلية والإجابة على استفسارات الزوار وما تقدمه الكلية من برامج والترفيه عن الأطفال.

وشاركت الكلية التقنية للبنات مساء الخميس الماضي، في برنامج ” ربيع كافل ” من ضمن فعاليات جمعية كافل لرعاية الأيتام الترفيهية والثقافية بعدة فعاليات متمثلا بركنين، أحدهما ركن تعريفي بالكلية والإجابة على استفسارات الزوار وماتقدمه الكلية من دورات وبرامج والآخر ترفيهي للأطفال وتقديم هدايا لهم والرسم على أوجههم وأظافرهم لإدخال الفرحة والابتسامة على قلوبهم.

جاء ذلك عن طريق مبادرة 4 مدربات و3 متدربات من الكلية وبحضور وإشراف عميدة ووكيلة الكلية التقنية بمكة المكرمة، وفِي نهاية برنامج ربيع كافل قدمت الجمعية درع شكر وتقدير للكلية نظير مبادرتها ومشاركتها .