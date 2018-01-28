بالصور.. إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارتين لنقل الركاب بمكة

نايف السالم(صدى):

أصيب 25 شخصا إثر تصادم سيارتين في منطقة النورية بمكة المكرمة، وتراوحت الإصابات بين الخطرة والبسيطة وتم نقل المصابين إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

وكانت تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة مساء أمس السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب في النورية إشارة با شراحيل وبها عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٧ فرق إسعافية وفرقتا تدخل متقدم وتم التنسيق مع الصحة للدعم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمكة عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٢٥ إصابة تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة، وتم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين.

ونقلت ٧ إصابات إلى مستشفى حراء العام ، و6 آخرين إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر.

كما نقلت ٤ إصابات عن طريق إسعافات الصحة، وعولجت ٦ إصابات بسيطة في الموقع ورفضت النقل.