 الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي توقعان اتفاق لتعزيز التعاون بين المنظمتين

واشنطن(صدى):

قالت الأمم المتحدة اليوم إن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقعا اتفاقًا لتعزيز التعاون بينهما على صعيد عدد من القضايا الدولية المتنوعة.

جاء ذلك أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحضور قمة الدول الأفريقية الثلاثين التي تعقد تحت شعار “الانتصار في الحرب ضد الفساد”.

وأكد الامين العام أن التعاون القوي مع الاتحاد الأفريقي أساسي لتنفيذ ولاية الأمم المتحدة، وقال “أهم شراكة بالنسبة للأمم المتحدة هي شراكتها مع الاتحاد الأفريقي.”

وعند توقيع الاتفاق مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، قال غوتيريش إن القارة الأفريقية هي مفتاح حل المشاكل الدولية، سواء في مجالات التنمية أو السلم والأمن أو حقوق الإنسان.

وأضاف أن المجتمع الدولي لن يتمكن من إحراز النجاح في مجال التنمية، إذا لم تنجح أفريقيا في هذا المجال والاستفادة من شبابها، كما لن يتمكن العالم من تأمين السلام والأمن الدائمين إذا لم تنجح أفريقيا في إدارة صراعاتها، والأهم بذل جهود قوية لمنع نشوب الصراعات وحلها.