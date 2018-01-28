أمير الشرقية يعلن تطبيق العقوبات البديلة بحق مرتكبي المخالفات المرورية

نايف السالم(صدى):

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، عن اعتزام الإمارة تطبيق العقوبات البديلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية بدلاً من توقيفهم ووضعهم بالسجون.

وأضاف أمير المنطقة الشرقية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “الإخبارية”، أن العقوبات البديلة سيتم من خلالها تكليف مرتكبي المخالفات المرورية بأعمال لخدمة المجتمع من بينها العناية بالمرضى أو العاجزين أو المستشفيات، مشيراً إلى أن ذلك سيكون تمهيداً لتعميمها بعد ذلك في المملكة.

وأوضح أن السلامة المرورية في المنطقة الشرقية لها معدلات مميزة تعبر عنها انخفاض الحوادث المرورية الخطرة، وتحسن الأداء المروري، إلى جانب زيادة الوعي بالقواعد المروية في المدارس والجامعات والشركات.