أسامة المولد: تم التعامل مع اللاعب أحمد الخير بطريقة أخوية

نواف السالم(صدى):

قال مدير كرة الاتحاد الكابتن أسامة المولد إنه تم التعامل مع اللاعب أحمد الخير بطريقة أخوية وانسجم مع اللاعبين وأنه مع لاعبين الفريق وليس ضدهم وهذا سبب العلاقة القوية، مضيفا أن آخر بطولة حققها كلاعب كانت كأس الملك وأتمنى تحقيقها كإداري.

وأضاف المولد عبر برنامج “أكشن يا دوري” أن اللاعب أحمد العكايشي لازمه سوء الحظ في مواجهة الهلال ولم يوفق وأخبره أنه ينتظر التعويض بالأهداف في المواجهات المقبلة، مؤكدا أن عودة المصابين هي من غيرت أداء الفريق في آخر شهرين واستقطبنا معدين لإصابات اللاعبين وهذا أعاد المستوى الجيد للفريق.