رئيس الوزراء اليمني: عاصفة الحزم قرار تاريخي لإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أشاد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، اليوم، بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإعلان عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة دولة اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن “بن دغر” قوله، خلال لقائه عدداً من قيادات وضباط تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قرار خادم الحرمين الشريفين وحّد العرب وقضى على أطماع إيران في المنطقة التي تسعى من خلال أدواتها الحوثية للسيطرة على الممرات الدولية لتهديد الأمنين العربي والدولي”.