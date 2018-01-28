العميد يشكو سعيد المولد بسبب تعاقده مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر مقربة إن إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة حمد الصنيع جددت شكواها ضد اللاعب سعيد المولد، الذي وقع عقدا احترافيا مع العميد في عهد إدارة الرئيس السابق إبراهيم البلوي، ولم يلتزم بالعقد الذي تم توقيعه مع نادي الاتحاد، واتجه للاحتراف في نادي مافرا البرتغالي، ومن ثم عاد للسعودية مطلع الموسم الماضي، وخاض تجربة احترافية لمدة 6 أشهر مع نادي الرائد، ومن ثم عاد لنادي الأهلي في الفترة الشتوية من الموسم الماضي.

وكشفت المصادر أن إدارة العميد تسعى للحصول على حقوق النادي وعدم التفريط بها، وأن الشكوى الجديدة تهدف إلى تطبيق الاتحاد السعودي لكرة القدم اللوائح والأنظمة الدولية، إثر عدم التزام اللاعب سعيد المولد بعقده الذي تم توقيعه مع العميد في وقت سابق، وفقا لـ عكاظ.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشكوى الجديدة التي تقدمت بها إدارة حمد الصنيع تختلف عن الشكويين المرفوعتين مسبقا لدى الفيفا، التي يطالب من خلالهما العميد بمعاقبة اللاعب سعيد لعدم التزامه بالعقد المبرم مع النادي، وأيضا نادي مافرا البرتغالي الذي وقع مع اللاعب عقدا احترافيا، في وقت يعتبر عقد المولد ساريا مع نادي الاتحاد، وتمت تلك الشكويين في عهد إدارة إبراهيم البلوي، وتمت متابعتهما من قبل الإدارات التي تعاقبت بعد ذلك على النادي، وتترقب الإدارة الحالية قرار الفيفا خلال شهر فبراير القادم للبت في الشكويين اللتين تم رفعهما من قبل النادي ضد المولد والنادي البرتغالي.