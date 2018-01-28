القبض على شاب قام بابتزاز فتاة للاستمرار في إقامة علاقة محرمة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة و شرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بابتزاز فتاة.

حيث تلقى مركز الاتصال الموحد (1909) التابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغاً من فتاة مفاده أن شاباً في محافظة جدة قام بابتزازها وتهديدها فتم استكمال الإجراءات اللازمة. وإحالة البلاغ إلى هيئة محافظة جدة للتنسيق مع شرطة محافظة جدة وتم القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.