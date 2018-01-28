” المالية ” : كنا محظوظين بالنفط ولكننا اليوم نحتاج أكثر منه

علي القحطاني (صدى):

أكد محمد الجدعان وزير المالية إن اعتماد المملكة على النفط كمصدر محدود للدخل مثل مشكلة، ولذا قررت الدولة تنويع مصادر الدخل في عملية إصلاح اقتصادية، تجاوزت الجانب الاقتصادي إلى جوانب أخرى.

وأضاف الجدعان، أن المملكة كانت محظوظة بثروة النفط التي ساهمت في تطوير عدة قطاعات في الماضي وتكوين بنية تحتية قوية، ولكنها تركت الدولة معتمدة على عنصر دخل واحد.

وشدد الجدعان، أثناء مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس”على أن العملية تشمل إصلاح آلية الصرف الحكومي وتقنينه، وضرورة وجود خطة واضحة للإنفاق نصف سنوية وسنوية، والإصلاح القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى التركيز على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من السياحة والترفيه وغيرهما.