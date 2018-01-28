التحالف يدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس.. وتوحيد الجهود لدحر ميليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

دعت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، كل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ، مشددة على أهمية استشعار اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كل الأراضي.

وقالت قيادة التحالف في بيان لها أمس (السبت): ” نتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، وندعو كل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ “.