أمانة الحدود الشمالية تفعل مبادرة ” معالجة التشوه البصري ” بـ عرعر

نايف السالم(صدى):

بدأت أمانة الحدود الشمالية اليوم بتفعيل مبادرة “معالجة التشوه البصري” في مدينة عرعر .

ودعت أمانة المنطقة جميع سكان مدينة عرعر، للتعاون معها والإبلاغ عن أي سيارة تالفه داخل أحياء المدينة، وذلك عبر حسابها الرسمي في تويتر، أو الاتصال على الرقم 940 لتسجيل البلاغ حتى يتسنى للأمانة اتخاذ الإجراءات النظامية لإزالتها ، مثمنه تعاون المواطنين للوصول إلى النتائج المأمولة تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ .