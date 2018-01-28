انطلاق مهرجان ساحل عسير للتراث البحري الخميس المقبل

أبها(صدى):

ينطلق يوم الخمس القادم مهرجان ساحل عسير للتراث البحري، الذي تنظمه بلدية الساحل بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ولجنة التنمية الاجتماعية بالساحل في مرسى القحمة.

وأوضح رئيس بلدية الساحل علي بن جلبان، أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن أوبريتاً وطنياً ورقصات شعبية من التراث الساحلي وألعاب نارية، بالإضافة إلى طهي طبق سمك يوزع مجانا على زوار المهرجان، كما سيتخلله مسابقات بحرية وتكريم للرعاة وللصيادين وتسليم 10 محلات جهزتها البلدية على المرفئ لقدامى الصيادين .

وأضاف أن المهرجان سيضم أيضا تقديم منتجات تراثية للأسر المنتجة، إضافة إلى فعاليات مسرح الأسرة والطفل، وأكثر من 30 قارب مخصص للنزهة ستقوم بنقل العائلات إلى جزيرة كدنمبل والتعريف بجماليات هذه الجزيرة بالتعاون مع حرس الحدود في الموقع.