أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد معشي

تركي السالم(صدى):

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – ، لذوي الجندي مهدي بن يحي علي معشي أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب سموه ، لذوي الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الجندي معشي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد معشي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .