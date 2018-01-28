دراسة: تناول البامية يحمي من أمراض القلب

متابعات(صدى):

تحتوي البامية على مجموعة فريدة من الفوائد الصحية، فهي تساعد على الوقاية من السكري وهشاشة العظام، إلى جانب أهميتها لحماية القلب وتغذيته بالمغذيات. تحتوي البامية على تركيبة غنية تجمع بين البروتين والدهون والمعادن.

وتحمي البامية من أمراض القلب والعيون والسرطان القيم الغذائية في 100 جرام بامية، حيث تحتوي على 33 سعرة حرارية، و1.93 جرام من البروتين، و0.19 جرام من الدهون، و3.2 جرام من الألياف، و7.45 جرام من الكربوهيدرات، و1.48 جرام من السكر.

ويوفر الكوب الواحد من البامية حوالي 100 جرام 66 % من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ” ك ” ، و50 بالمائة من المنغنيز، و35 % من فيتامين ” سي ” ، و22 % من حمض الفوليك، و14% من المغنيسيوم، و13% من الثيامين، و11% من فيتامين ” ب6 ” .

ويؤدي أكل البامية بانتظام إلى الوقاية من أمراض السكري والقلب والشرايين، ويلعب فيتامين ” ك ” دوراً هاماً في وقاية الجسم من هشاشة العظام، وتعالج الإمساك، وتسهل عملية الإخراج.