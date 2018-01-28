” العمل ” بمكة المكرمة تضبط 4 آلاف مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث

عادل الحربي (صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة منذ بداية العام الحالي 22618 زيارة تفتيشية على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة .

ورصدت فرق التفتيش خلال الحملات 4002 مخالفة لقرارات التوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات وتوطين قطاع الاتصالات بالمحافظات التي شملها التفتيش .

وتأتي الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة من خلال الجولات المستمرة على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين وذلك بمشاركة الرافد الامني وعدد من الجهات الداعمة .