ثراء جناح المملكة يجذب أنظار رواد معرض القاهرة للكتاب في افتتاحه

علي القحطاني(صدى):

شهد جناج المملكة في أولى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، اليوم السبت، إقبال كثيف من قبل رواد المعرض من مختلف الجنسيات.

وأشاد رواد المعرض بتنظيم جناح المملكة ومكوناته من كتب قديمة تبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والادبية والفكرية التي تعيشها المملكة، حيث لفتت اهتمامات الزائرين، خاصة الكتب الدينية والثقافية.

ويعد جناح المملكة الأكثر جذبًا لوراد المعرض على مدى السنوات الماضية التي شاركت فيها المملكة لطبيعة العلاقة الوثيقة بين شعبي مصر والمملكة.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب افتتح دورته الـ49، اليوم السبت، بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، على أن يستمر حتى 10 فبراير 2018.