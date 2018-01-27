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بالفيديو.. مقتل 14 في إطلاق نار على حفل راقص بالبرازيل

بالفيديو.. مقتل 14 في إطلاق نار على حفل راقص بالبرازيل
برازيليا(صدى):

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم السبت، جراء إطلاق نار في حفل راقص بمدينة فورتاليزا شمال شرق البرازيل.

وقال وزير الأمن في ولاية سيارا البرازيلية وعاصمتها فورتاليزا، أندريه كوستا: ” يمكننا تأكيد سقوط 14 قتيلا علما أن بعض الأشخاص لا يزالون في حالة حرجة في المستشفى ” دون تحديد عدد الجرحى.

وبحسب المعلومات الأولية فإن مسلحين وصلوا إلى مكان الحفل على متن 3 سيارات، ليلة السبت، وأطلقوا النار على المحتفلين، واستمر الهجوم 40 دقيقة.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية فالحديث قد يدور عن تصفية حسابات بين عصابات متنافسة من مافيا المخدرات.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7676 ] نشر منذ 1 ساعة

أخـــــوي ســـــــــعد إيـــــــش أخبــار لــــوبيـــلا .❓🤔.
.
عســـاها بخــــير .؟. بلــغها ســــلامـــي لـوســــمحت .🤗🤗🤗.

[ عدد التعليقات: 41918 ] نشر منذ 1 ساعة

بألف قباس ,,

,, لارعاهم الله ولاحفظهم من شرور خلقه ,,

[ عدد التعليقات: 26201 ] نشر منذ 46 دقيقة

هلا أخوي هلا
بقولك الحقيقة ومافيها
لوبيلا تبي واحد يمدحها ويتغزل فيها
ويبدي أعجابه بها ويعطيها لايكاااات
أنا بيني وبينك
أختلف عن الشباب كلهم
للأسف قاعدين يركضون وراها ويتغزلون فيها
أنا غييييييييييييير
يوم شافة مامني فايدة
أنسحبت بهدوء
وأنا بعد
سحبت السيفون وصكرت الغطاء🤗

[ عدد التعليقات: 7676 ] نشر منذ 37 دقيقة

تَســلَم يخــوي ســــعد . زيـــن ســـويت تَـرك ألــذنب ولا إســــتغفاره .👍😊👍.
.
.💚🌹💚. مَقَصــــــــــرت يا عـــــــــــــــزيزي .💚🌹💚.

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