بالفيديو.. مقتل 14 في إطلاق نار على حفل راقص بالبرازيل

برازيليا(صدى):

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم السبت، جراء إطلاق نار في حفل راقص بمدينة فورتاليزا شمال شرق البرازيل.

وقال وزير الأمن في ولاية سيارا البرازيلية وعاصمتها فورتاليزا، أندريه كوستا: ” يمكننا تأكيد سقوط 14 قتيلا علما أن بعض الأشخاص لا يزالون في حالة حرجة في المستشفى ” دون تحديد عدد الجرحى.

وبحسب المعلومات الأولية فإن مسلحين وصلوا إلى مكان الحفل على متن 3 سيارات، ليلة السبت، وأطلقوا النار على المحتفلين، واستمر الهجوم 40 دقيقة.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية فالحديث قد يدور عن تصفية حسابات بين عصابات متنافسة من مافيا المخدرات.