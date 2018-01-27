شقيقة ” الوليد بن طلال ” : أخوي نورت الدنيا

علي القحطاني (صدى):

أكدت شقيقة الأمير الوليد بن طلال، الأميرة ريما، أنه خرج من فندق الريتز كارلتون الذي كان موقوفاً فيه على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة حول قضايا فساد.

ونشرت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز شقيقة الأمير الوليد صورة لأخيها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلة، ” حمداً لله على سلامتك حبيبي أخوي نورت الدنيا ” .