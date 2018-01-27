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شقيقة ” الوليد بن طلال ” : أخوي نورت الدنيا

شقيقة ” الوليد بن طلال ” : أخوي نورت الدنيا
علي القحطاني (صدى):

أكدت شقيقة الأمير الوليد بن طلال، الأميرة ريما، أنه خرج من فندق الريتز كارلتون الذي كان موقوفاً فيه على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة حول قضايا فساد.

ونشرت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز شقيقة الأمير الوليد صورة لأخيها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلة، ” حمداً لله على سلامتك حبيبي أخوي نورت الدنيا ” .

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 1 ساعة

السمعه لا يساويها ثمن

[ عدد التعليقات: 13756 ] نشر منذ 1 ساعة

كفارة🤷‍♀️

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة

نورت الدنيا الله لا يبلانا
اقتصدو بالكهرب جايكم ايام ماغير تقولو نورت الحوش
الله المستعان هياط في هياط

[ عدد التعليقات: 5689 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يسعد الجميع في هذا الوطن الغالي تحت راية التوحيد وبقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حبيب الشعب ابشروا بالخير ان شاء الله وليسقط أعداء السعودية إلى الجحيم

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