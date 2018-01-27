شقيقة ” الوليد بن طلال ” : أخوي نورت الدنيا
أكدت شقيقة الأمير الوليد بن طلال، الأميرة ريما، أنه خرج من فندق الريتز كارلتون الذي كان موقوفاً فيه على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة حول قضايا فساد.
ونشرت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز شقيقة الأمير الوليد صورة لأخيها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلة، ” حمداً لله على سلامتك حبيبي أخوي نورت الدنيا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41918 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,,
صداوي[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 1 ساعة
السمعه لا يساويها ثمن
نوال[ عدد التعليقات: 13756 ] نشر منذ 1 ساعة
كفارة🤷♀️
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
نورت الدنيا الله لا يبلانا
اقتصدو بالكهرب جايكم ايام ماغير تقولو نورت الحوش
الله المستعان هياط في هياط
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7669 ] نشر منذ 58 دقيقة
🆗🆗🆗
الواقع[ عدد التعليقات: 5689 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يسعد الجميع في هذا الوطن الغالي تحت راية التوحيد وبقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حبيب الشعب ابشروا بالخير ان شاء الله وليسقط أعداء السعودية إلى الجحيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26193 ] نشر منذ 25 دقيقة
تمام👍