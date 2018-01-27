الشورى يطالب هيئة توليد الوظائف بخطة عمل واضحة

عادل الحربي (صدى):

تقدمت لجنة الإدارة والموارد بمجلس الشورى بتوصيات على تقرير هيئة توليد الوظائف طالبت الهيئة بإعادة النظر في هيكلة هيئة توليد الوظائف التنظيمي ليتواءم مع أهدافها المحددة نظامًا

وقالت اللجنة إن مهام الهيئة تتداخل مع مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة وكذلك مع صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك وفق رد الهيئة على اللجنة بخصوص المهام تنسيقية وليست تنفيذية.

وأضافت اللجنة أن تقرير الهيئة لم يوضح خطة عمل الهيئة لتحقيق أهدافها على رغم تضمن التقرير عدداً من المبادرات، كما لا يحوي التقرير أي مؤشرات أداء في توليد الوظائف ومكافحة البطالة حيث طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقريرها المقبل خطة عمل ومبادرات واضحة قابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء، والاستفادة من استراتيجيات التوظيف المعتمدة ومن البحوث التي سبق أن أجريت في هذا الشأن.