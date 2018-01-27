فيل غاضب يلاحق سيارة سياح

السبت 27
يناير
علم الحيوان علم كبير كثير الأرجاء منه كما تعلمنا القليل وبقي الكثير على سبيل المثال الغنم سكينه لأهلها الجمال عز لأهلها البقر بركه وهكذا كل حيوان له فايده معنويه او طبيه وقد اكتشف العلم الحديث والله أعلم أن التمساح ينمو أسنانه كثيرا يؤخذ منه الماده التي تجعل الأسنان تنمو مسك بعض الحيوانات في فروعها قد يحدث توليد أشياء لدى الإنسان علاج به او يكتسب أشياء وشعور من خلال اللمس فقط والمسح أما طبيا او غير ذلك والله أعلم ثم لذلك نود إنشاء مجمع كيفيه الاستفاده من الكائنات الحيه وخصائصها لأنها جميعها مسخره للانسان من خلالها نتوصل إلى أشياء كثيره علم عليم
افدع فيهم يافلفلول ,, ادبهم ,,
,, ليش يتفرجون عليك بدون مايعطونك طعام ,, يستاهلون الطرد ,,
ههههههههههه.🐘🚙😁😄😀😊ههههههههههه.
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علم ا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
علم الحيوان علم كبير كثير الأرجاء منه كما تعلمنا القليل وبقي الكثير على سبيل المثال الغنم سكينه لأهلها الجمال عز لأهلها البقر بركه وهكذا كل حيوان له فايده معنويه او طبيه وقد اكتشف العلم الحديث والله أعلم أن التمساح ينمو أسنانه كثيرا يؤخذ منه الماده التي تجعل الأسنان تنمو مسك بعض الحيوانات في فروعها قد يحدث توليد أشياء لدى الإنسان علاج به او يكتسب أشياء وشعور من خلال اللمس فقط والمسح أما طبيا او غير ذلك والله أعلم ثم لذلك نود إنشاء مجمع كيفيه الاستفاده من الكائنات الحيه وخصائصها لأنها جميعها مسخره للانسان من خلالها نتوصل إلى أشياء كثيره علم عليم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41918 ] نشر منذ 1 ساعة
افدع فيهم يافلفلول ,, ادبهم ,,
,, ليش يتفرجون عليك بدون مايعطونك طعام ,, يستاهلون الطرد ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7669 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه.🐘🚙😁😄😀😊ههههههههههه.