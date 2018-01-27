الإسكان تعلن 4 إجراءات للاستفادة من منح الأراضي

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، عن 4 إجراءات يجب على المستفيد اتباعها عند الترشح للحصول على منحة أرض، مؤكدة أهميتها لتحقيق الاستفادة من الأراضي بالصورة المثلى.

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الأربعة تتمثل في مراجعة أقرب فرع للوزارة بالمنطقة، واستخراج رخصة بناء خلال 6 شهور، وبدء البناء خلال عام، والانتهاء منه في 3 سنوات للحصول على صك الملكية.

وأضافت الوزارة، أنه بإمكان المستفيد بناء وحدته على حسب رغبته، على أن يتوافق البناء مع اشتراطات البلدية في التصاميم وأحمال الكهرباء، مشيرة وفقاً لصحيفة ” المدينة ” إلى أنه من حق المستفيد التفاوض مع عدد من الجهات التمويلية في وقت واحد، واختيار العرض التمويلي الذي يناسبه.