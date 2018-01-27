ريال مدريد يتخطى فالنسيا برباعية

ماجد محمد(صدى):

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “ مستايا ” ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل رباعية ريال مدريد، كريستيانو رونالدو “ هدفين ” في الدقيقتين 16 و38 من ضربتي جزاء، ومارسيلو في الدقيقة 84، وتوني كروس في الدقيقة 89 , فيما أحرز سانتي مينا هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 59.

بهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، ولديه مباراة مؤجلة , فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثالث.