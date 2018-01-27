أمانة الحدود الشمالية تهيب بجميع المواطنين والمقيمين لتعاون معها

سعيد العجل(صدى):

تهيب أمانة منطقة الحدود الشماليه بجميع سكان مدينة ( سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي منها هدف تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية والمندرجة تحته مبادرة معالجة التشوه البصري في ١٧ مدينه على مستوى المملكة ومنها عرعر ) بالتعاون معها والابلاغ عن اي سيارة الهياكل أو التالفه داخل احياء المدينة عبر حسابها الرسمي في تويتر.

أو الاتصال على الرقم ٩٤٠ لتسجيل البلاغ حتى يتسنى للأمانة اتخاذ الإجراءات النظامية لإزالتها .

وتقدر الأمانة تعاون المواطنين الكرام للوصول الى النتائج المأمولة تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي امير منطقة الحدود الشماليه الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ومعالي وزير الشؤون البلدية والقرويه المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ حفظهما الله واللذان اخذا على عاتقهما تحقيق اهداف الرؤية 2030.

مدير إدارة التخطيط العمراني بأمانة الشمالية قائد مبادرة معالجة التشوه البصري م/ طيب حمود العنزي.