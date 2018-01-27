بالصور.. حرس الحدود يختتم البرنامج السنوي لمهارات الرماية والتعايش بجدة

نايف السالم(صدى):

اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة اليوم، البرنامج السنوي لمهارات الرماية والتعايش والسير الطويل في ميدان حرس الحدود بالمحافظة .

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن البرنامج استمر لمدة أسبوع ، وهدف إلى رفع المستوى التدريبي واللياقي والمعرفي وقدرة التحمل بما يتلاءم مع مهام حرس الحدود للمتدربين، ورفع مستوى تأهيل الكوادر العسكرية والأمنية، مبينًا أنه تكوّن من دبلوم أمن حدود ضباط والدورات التخصصية ودورات قوة أمن الحدود البحرية الخاصة.

وأفاد الثقفي أنّ البرنامج التدريبي اشتمل على مهارات الرماية بالذخيرة الحية على جميع الأسلحة المستخدمة في جهاز حرس الحدود، ومهارات الميدان والقبض والتفتيش من خلال التصدي لحالة تهريب وتسلل على الخط الحدودي وكيفية التعامل مع الموقف، وتعريف المتدربين على آلية استخدام إشارات الاستغاثة والاتصالات البحرية، وتكليفهم بأمن الموقع والقيام بالحراسات والكمائن الليلة والاستطلاع والمراقبة باستخدام التقنيات الحديثة لحرس الحدود.