عملات رقمية تكبدت خسائر قاسية في 2018

واشنطن(صدى):

قالت مصادر إعلامية: تكبد متداولو العملات الرقمية الإلكترونية، منذ بداية العام الجاري، خسائر عديدة ربما تكون الأصعب في تاريخ سوق العملات الإلكترونية.

وأضافت المصادر: جاء هبوط العملات الرقمية بسرعة خاطفة خلال نحو 25 يومًا في عمر العام الجاري، حيث شهد العام الماضي ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية من نحو 17.735 مليار دولار في بداية العام 2017 إلى نحو 712 مليار دولار في نهاية العام، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3914%، محققة أرباح إجمالية تتجاوز نحو 694.36 مليار دولار.

وتكبدت خسائر قاسية حلت عملة “ ريبل ” ، والتي هوت من مستوى 3.81 دولارًا في تعاملات بداية العام إلى نحو 1.17 دولار في تعاملات أمس فاقدة نحو 2.64 دولارًا من قيمتها بنسبة خسائر تقدر بنحو 61.4%.

وجاءت عملة “ بيتكوين كاش ” في المركز الثاني بخسائر تقدر بنحو 63.64%، بعدما فقدت نحو 2654 دولارًا من قيمتها، بعدما تراجعت من مستوى 4167 دولارًا في تداولات بداية العام إلى نحو 1515 دولارًا في تعاملات أمس الجمعة.

وفي المركز الثالث جاءت عملة “ ليتكوين ” ، والتي هوت خلال ثلاثة أسابيع من مستوى 372 دولارًا إلى مستوى 166 دولارًا في تعاملات أمس فاقدة نحو 204 دولارات بنسبة تراجع تقدر بنحو 55.37%.