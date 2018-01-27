أبناء سالم الحبيب وإخوانه يتلقون التعازي

سعيد العجل(صدى):

تلقى المهندس هشام الحبيب، واشقائه خالد وعزالدين وحسام وعبدالعزيز التعازي في والدهم سالم الحبيب يرحمه الله والذي انتقل الى رحمة الله بعد معاناة مع المرض في الرياض.

وكان في مقدمة المعزين صاحب السمو الامير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز، والاميراللواء طيار عبدالله بن خالد بن تركي، والاميراللواء ركن بندر بن عبدالله بن تركي، والامير فيصل بن خالد بن تركي، والامير سعود بن خالد بن تركي، والامير تركي بن محمد بن ناصر مدير الادارة الدوليه في وزارة التجارة والاستثمار، والامير العميد الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر، والامير العميد الدكتور عبدالعزيز بن بندر بن خالد، والامير نواف بن فيصل بن فهد والامير خالد بن سعود بن خالد نائب رئيس هيئة الارصاد، والاميربدر بن سعودبن سعد والامير محمد بن فيصل بن محمد.وعدد كبير من المسئولين والاعلاميين.

وكان في مقدمة مستقبلي المعزين الدكتور موسي الحبيب واخوان الفقيد عبدالله الحبيب وعبدالرحيم الحبيب وسعد وعبدالرحمن وعبدالاله.

كما تلقت أسرة الفقيد تعازي الأميرات، الاميره جواهر بنت خالد بن تركي، والاميره لمياء بنت ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، والاميرة عهود بنت خالد بن سعود بن عبدالعزيز والاميره نوف بن محمد بن ناصر.