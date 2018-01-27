بالأسماء.. لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن الفائزين

عادل الحربي (صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 للوني الشقح والحمر.

وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 شقح جاءت كما يلي:

الأول: الأمير سلطان بن سعود بن محمد .

الثاني: موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى.

الثالث: سيف عبدالله سيف الشلوي.

الرابع: ثقل هادي مسفر الدوسري.

الخامس: عايض مسحل مشعل العتيبي.

فيما جاءت نتائج فئة الجْمل 100 حمر كالتالي:

الأول: عايض رفعان عايض القحطاني.

الثاني: عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي.

الثالث: ماجد ناصر غنيم السبيعي.

الرابع: محمد مسيفر مفلح الصواط.

الخامس: مزيد مطلق راجح المطيري.