رسميًا الأرجنتيني قوميز فيحاوي

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، إجراءات التوقيع رسمياً مع الأرجنتيني جوناثان قوميز اليوم السبت، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية، معارًا من نادي ساوباولو البرازيلي حتي نهاية 2018، مع افضلية شراء بطاقة اللاعب لنادي الفيحاء.

جرت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام علي الفريق الأول الأستاذ محمد الدهش ووكيل أعمال اللاعب.

وكان الفيحاء قد تعاقد مع جوميز لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لموسم على سبيل الإعارة من نادي ساوباولو البرازيلي.