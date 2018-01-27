جامعة جدة: فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا غدًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة، اليوم السبت، عن بدء التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا ابتداء من غدًا الأحد.

وقال عميد الدراسات العليا بجامعة جدة الدكتور عبدالله بن عقال المزروعي إن التقديم سيكون لجميع الراغبين الذين تنطبق عليهم شروط القبول بتلك البرامج بطريقة إلكترونية عن طريق بوابة القبول الإلكترونية بموقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا يتضمن كافة البرامج المتاحة للتقديم، وشروط القبول، وآلية القبول والمفاضلة بتلك البرامج، وأيضاً التقويم الزمني لإجراءات القبول.