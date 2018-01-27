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” آل زياد ” مديراً لفرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير

” آل زياد ” مديراً لفرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير
سعيد العجل(صدى):

أصدر معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي قراراً يقضي بتكليف سعادة المهندس ” فيصل بن حسين آل زياد ” مديراً عاماً للإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة عسير ، اعتباراً من تاريخ 1439/5/7 ، حيث يعتبر من الكفاءات المتميزة وقد كان يشغل عدداً من المناصب وآخرها منصب مساعد المدير العام للشئون الفنية بزراعة عسير .

من جهته أعرب المهندس ” فيصل آل زياد ” عن بالغ شكره على هذه الثقة الكبيرة ، مؤكداً أنها تكليف وليست تشريف وأنه سيعمل جاهداً مع جميع الزملاء لمواصلة مسيرة النجاح وإستكمال ما بدأه السابقون في سبيل رفعة الوطن وخدمة المواطنين .


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