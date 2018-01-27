” آل زياد ” مديراً لفرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير
أصدر معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي قراراً يقضي بتكليف سعادة المهندس ” فيصل بن حسين آل زياد ” مديراً عاماً للإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة عسير ، اعتباراً من تاريخ 1439/5/7 ، حيث يعتبر من الكفاءات المتميزة وقد كان يشغل عدداً من المناصب وآخرها منصب مساعد المدير العام للشئون الفنية بزراعة عسير .
من جهته أعرب المهندس ” فيصل آل زياد ” عن بالغ شكره على هذه الثقة الكبيرة ، مؤكداً أنها تكليف وليست تشريف وأنه سيعمل جاهداً مع جميع الزملاء لمواصلة مسيرة النجاح وإستكمال ما بدأه السابقون في سبيل رفعة الوطن وخدمة المواطنين .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7652 ] نشر منذ 2 ساعتين
يســـتاهــل . ألــف مبـــروك .💐.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23922 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقه.